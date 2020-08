Ambiente, Corte Conti promuove ecomobilità per dipendenti (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – La Corte dei Conti è la prima istituzione pubblica a promuovere l’efficientamento energetico e il sostegno delle politiche ambientali con iniziative ispirate alle migliori prassi della green economy coniugate al welfare aziendale. Lo rende noto l’Istituto, che ha fatto installare e attivare nella sede centrale di Roma (edificio Baiamonti) un distributore di energia da parte di Enel X Mobility, riservato ai dipendenti, per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi utilizzati per recarsi al lavoro. L’utilizzo dell’erogatore avviene tramite tessere numerate individuali e i consumi saranno contabilizzati ogni due mesi. Tutti i costi restano a carico dei singoli ma le tariffe di erogazione sono particolarmente convenienti rispetto a quelle di mercato. In epoca di massima ... Leggi su quifinanza

