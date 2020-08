“Adesso no”. Jasmine Carrisi gela papà Al Bano, sembrava tutto già scritto e invece no (Di martedì 11 agosto 2020) Nei giorni scorsi Jasmine Carrisi aveva attirato su di sé l’attenzione dei media dopo aver presentato il suo fidanzato Alessandro alla famiglia. “Va d’accordo con i miei e a papà è piaciuto” era stato il commento di Jasmine Carrisi. A papà, piacerebbe fare anche altro a dire la verità. La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, sembra essere davvero determinata a seguire le orme paterne, almeno in senso artistico. All’insaputa dei genitori, infatti, ha inciso il suo primo singolo dal titolo Ego, che affronta le tematiche della sua generazione adottandone anche il linguaggio e lo stile, trattandosi di un brano rap. Da un po’ di tempo si sta anche prefigurando la possibilità ... Leggi su caffeinamagazine

