RMC | Matuidi | visite mediche a Parigi Raggiungerà Beckham all’Inter Miami

Dopo l'anticipazione de "La Gazzetta dello Sport" di stamattina, arrivano ulteriori conferme sull'addio di Matuidi alla Juve. Secondo RMC nel pomeriggio il centrocampista sosterrà le visite a Parigi per l'Inter Miami, il suo futuro sarà quindi in MLS, una richiesta precisa di David Beckham. Matuidi lascia Torino, dopo una stagione non certo indimenticabile con la maglia della Juve.

