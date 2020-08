Pedina fondamentale della Juve, poi... Il declino di Matuidi, ormai pronto per la Mls (Di lunedì 10 agosto 2020) Il restyling in casa Juve ha il suo vertice con l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina, ma non si ferma qui. C'è da mettere mano alla rosa e da prendere decisioni che tengano in considerazione l'aspetto ... Leggi su gazzetta

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pedina fondamentale della Juve, poi... Il declino di Matuidi, ormai pronto per la Mls #Juve saluta #Matuidi - PietroScorpione : RT @Gazzetta_it: Pedina fondamentale della Juve, poi... Il declino di Matuidi, ormai pronto per la Mls #Juve saluta #Matuidi - Gazzetta_it : Pedina fondamentale della Juve, poi... Il declino di Matuidi, ormai pronto per la Mls #Juve saluta #Matuidi - elizabethmaci : @MPSkino Poi un giorno ci spieghi xe’ ce l’avevi tanto con Iacoboni. Solo xe’ la sua crociata è concentrata sulla… - claudia79170824 : @Nicol35807036 In queL Milan di campioni era una pedina fondamentale -

Milan prestito Rebic – Il Milan e l’Eintracht di Francoforte starebbero valutando la possibilità di estendere fino al 30 giugno 2022 il prestito incrociato tra Ante Rebic, arrivato in rossonero la sco ...

Brozovic, guida tu! Dopo giorni difficili all'Inter serve in versione... Epic

L’Inter vuole il vero Brozovic. Contro il Bayer Leverkusen, nei quarti di Europa League, Marcelo sarà come sempre nel cuore del centrocampo, chiamato a fare da cervello e da leader alla squadra di Con ...

