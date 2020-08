NBA 2019/2020: Lillard ne mette 51 contro i Sixers, Pelicans e Kings fuori dai playoff (Di lunedì 10 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra domenica 9 agosto e lunedì 10 agosto ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2019/2020. Damian Lillard firma 51 punti contro Philadelphia, che perde Joel Embiid per infortunio. Le prime tre gare della notte NBA contano soprattutto per la corsa playoff a Ovest: vincono gli Spurs trascinati da un super DeRozan, eliminando i Pelicans dalla corsa playoff; cade ancora Memphis battuta dai Thunder di un Gallinari chirurgico. Vincono Boston e Houston, Brooklyn sorprende i Clippers nonostante 39 punti di Leonard. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE IL CALENDARIO CON TUTTE LE PARTITE NBA (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: Leggi su sportface

La point guard dei New Orleans Pelicans Lonzo Ball ha risposto ad un tweet di Bleacher Report, che ha fatto notare come il giocatore stia avendo molte difficoltà all'interno della bolla di Orlando. Su ...

Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Nicolò Melli sono quelli che si vedono in campo. Sergio Scariolo coi Raptors e Riccardo Fois coi sorprendenti Suns vivono la loro bolla dalla panchina. Ma a Disney ...

