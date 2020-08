Maggioranza bulgara in Bielorussia: Aleksandr Lukashenko vince con il 79,7% (Di lunedì 10 agosto 2020) Elezioni con immancabili polemiche in Bielorussia. Il presidente uscente Aleksandr Lukashenko è stato riconfermato per l’ennesima volta (la sesta). Per lui una Maggioranza bulgara: il 79,7% dei voti alle presidenziali. È quanto emerge dal un exit poll condotto su richiesta della tv Mir. Lo riporta la Tass. Indicazioni di voto a cui la principale candidata d’opposizione alle presidenziali in Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya, dice di non credere. “Credo ai miei occhi e vedo che la Maggioranza è con noi”. Molto distante Tikhanovskaya, data al 6,8%. Ma è dal 1995 che l’Osce boccia le elezioni in Bielorussia perché non rispettano gli standard democratici. Il satrapo è infatti ... Leggi su laprimapagina

Elezioni con immancabili polemiche in Bielorussia. Il presidente uscente Aleksandr Lukashenko è stato riconfermato per l’ennesima volta (la sesta). Per lui una maggioranza bulgara: il 79,7% dei voti a ...

MOSCA. Sono state elezioni all’insegna della paura e della più turpe repressione politica le presidenziali che si sono concluse ieri in Bielorussia. In questi mesi, gli oppositori sono stati sbattuti ...

