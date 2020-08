Luciano Moggi: “Sarri aveva poco ascendente sui giocatori. Pirlo? Scommessa coraggiosa” (Di lunedì 10 agosto 2020) Maurizio Sarri, come ormai noto, non è più l’allenatore della Juventus. L’annuncio è arrivato sabato pomeriggio, dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League, a cui ha fatto seguito l’ufficialità di Andrea Pirlo come nuovo tecnico. L’ex dirigente della ‘Vecchia Signora’, Luciano Moggi, ha espresso il proprio pensiero in merito su ‘Libero’: “Non è dipesa dal fallimento in Champions, ma è frutto di un precedente ragionamento che ogni buon dirigente deve fare, se vuol mantenere la propria squadra competitiva in proiezione futura. Tranne Ronaldo, i giocatori si sono dimostrati timidi e fragili nei contrasti, quasi che lo schieramento prudente messo in campo da Sarri li avesse ... Leggi su sportface

