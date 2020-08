Le località balneari della Campania in crisi, l’allarme di Federalberghi (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLe ultime decisioni del Governo a favore delle imprese turistiche delle sole città metropolitane, compattano le aziende del turismo, e dopo la protesta espressa dal presidente di Federalberghi Campania, Costanzo Iaccarino, arriva un documento delle associazioni delle zone balneari e montane della Campania con in testa le Federalberghi di Capri, Ischia & Procida a cui si sono associate le Federalberghi Campi Flegrei, Costa del Vesuvio, Pompei, Penisola sorrentina, Caserta, Avellino e Salerno. A nome di tutte parlano il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo e Luca D’Ambra presidente dell’isola di Ischia & Procida, località toccate in modo sensibile ... Leggi su anteprima24

_Carabinieri_ : Per un'estate sicura nelle località balneari, così come in città, proseguono i controlli dei #Carabinieri sui luogh… - CinziaRosolen : RT @staff_M_Fedriga: ?? Anche quest'anno su #Grado e #Lignano sventola la Bandiera blu! Un prestigioso riconoscimento per le località balnea… - staff_M_Fedriga : ?? Anche quest'anno su #Grado e #Lignano sventola la Bandiera blu! Un prestigioso riconoscimento per le località bal… - rosina_70 : RT @BabboleoNews: Il #turismo in #Liguria si prende la sua rivincita. Tutto esaurito nelle nostre località balneari per quanto riguarda le… -

Ultime Notizie dalla rete : località balneari CTP: riprendono i servizi verso le località balneari Corriere di Taranto