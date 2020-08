Coronavirus, sette ragazzi positivi dopo una vacanza in Grecia: «Nessuno a Corfù aveva le mascherine. Così le abbiamo tolte» (Di lunedì 10 agosto 2020) Prima i focolai da importazione, ora il nuovo fronte della lotta al Coronavirus sono i vacanzieri di ritorno in Italia. Da nord a sud, la sfida per le autorità riguarda il tracciamento della catena di contagi dei viaggiatori tornati dalle vacanze estive. Ultimo caso è quello dei sette diciannovenni di Arezzo risultati positivi al virus dopo aver passato una vacanza a Corfù, in Grecia. «Noi le mascherine le avevamo portate dall’Italia e le prime volte che siamo andati in discoteca le abbiamo anche indossate – hanno raccontato i diciannovenni alle autorità sanitarie – ma eravamo gli unici e gli altri ragazzi ci guardavano come se fossimo dei marziani. Così alla ... Leggi su open.online

