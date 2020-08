Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vacanze e movida (Di domenica 9 agosto 2020) Basta il nome per evocare il divertimento della Riviera romagnola: il Byblos, storico locale notturno sulle colline di Misano Adriatico, è stato chiuso sabato notte dai carabinieri per non aver fatto rispettare le norme anti-coronavirus ai propri clienti. Troppe persone rispetto alla capienza, tutti troppo vicini e senza mascherina. Oltre a dover pagare una multa, per cinque giorni il locale non aprirà al pubblico: musica spenta proprio nei giorni più vacanzieri dell’anno, la settimana di ferragosto. Una settimana fa, il 3 agosto scorso, era stata chiusa la Villa delle Rose per gli stessi motivi. All’inizio di luglio era toccato al Coconuts di Rimini: la Polizia di Stato era intervenuta dopo le numerose segnalazioni sui social. Poi al Samsara, stabilimento balneare di ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vac… - camilla_staff : RT @fattoquotidiano: Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vacanz… - jokervilma : RT @fattoquotidiano: Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vacanz… - fabiospes1 : RT @fattoquotidiano: Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vacanz… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo. I nuovi focolai legati a giovani, vacanz… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppa folla Troppa folla e niente mascherine: chiuso il Byblos, storico locale romagnolo Il Fatto Quotidiano Kate Middleton: lo stile (quasi) perfetto dell’estate 2020. Fiori, zeppe e chemisier

Meno audace di quello della cognata Meghan Markle, meno colorato di quello di The Queen. «Lo stile della duchessa di Cambridge Kate Middleton veniva considerato un po’ anonimo, «banale per la folla de ...

Pioggia di critiche sull’assessore Sorgia all’inaugurazione della ruota: bagni di folla e nessun distanziamento

La ruota panoramica a Cagliari è stata finalmente inaugurata. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì sera in mezzo a una folla incuriosita e con la sfilata di alcune delle cariche più importanti del ...

Meno audace di quello della cognata Meghan Markle, meno colorato di quello di The Queen. «Lo stile della duchessa di Cambridge Kate Middleton veniva considerato un po’ anonimo, «banale per la folla de ...La ruota panoramica a Cagliari è stata finalmente inaugurata. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì sera in mezzo a una folla incuriosita e con la sfilata di alcune delle cariche più importanti del ...