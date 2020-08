Pirlo: “Contento e orgoglioso di ricevere tanta fiducia dalla Juventus” (Di domenica 9 agosto 2020) Il neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Twitter: “Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia dalla Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità! Foto: Pirlo Twitter Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità! .I’m deeply pleased and honored to receive such respect and trust from Juventus. Ready for this amazing opportunity! pic.twitter.com/ZiLaYfCCVB — Andrea Pirlo (@Pirlo official) August 9, 2020 L'articolo Pirlo: “Contento e orgoglioso di ... Leggi su alfredopedulla

