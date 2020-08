Mauritius, stato d’emergenza ambientale (Di domenica 9 agosto 2020) Le Mauritius hanno dichiarato lo stato d’emergenza ambientale dopo che una petroliera che navigava vicino alle coste dell’isola nell’Oceano Indiano ha disperso in mare tonnellate di olio. Le immagini del satellite mostrano una chiazza scura che si diffonde nelle acque turchesi delle isole, vicino ad aree estremamente vulnerabili dal punto di vista ambientale. Danno ambientale … Leggi su periodicodaily

SkyTG24 : È stato di emergenza in #Mauritius, dove una petroliera incagliata sta perdendo carburante, e il mare agitato rende… - SkyTG24 : Mauritius, petroliera incagliata perde carburante: è stato d'emergenza. VIDEO - Nonnadinano : RT @RaiNews: E' ormai una marea nera quella che avanza nelle acque cristalline dell'isola di Mauritius, lo Stato insulare nell'oceano India… - crocconiglio : RT @RaiNews: E' ormai una marea nera quella che avanza nelle acque cristalline dell'isola di Mauritius, lo Stato insulare nell'oceano India… - paoloparenti9 : RT @RaiNews: E' ormai una marea nera quella che avanza nelle acque cristalline dell'isola di Mauritius, lo Stato insulare nell'oceano India… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauritius stato

2' di lettura Senigallia 09/08/2020 - L’ASD Senigallia Calcio ha preparato quasi tutto per ricominciare guardando con ottimismo al futuro e cercando, se sia possibile, di dimenticare questo brutto per ...Ci sono anche tre bambini fra le 11 vittime di un incendio divampato in un complesso di palazzi a Bohumin, nel nord-est della Repubblica Ceca, al confine con la Polonia. Un rogo devastante che è già s ...