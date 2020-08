“I migranti hanno mangiato i miei cani”: due prove certe sulla bufala di Lampedusa (Di domenica 9 agosto 2020) Sono trascorsi diversi giorni dalle prime analisi riguardanti il titolone di Libero, ovvero “I migranti hanno mangiato i miei cani“. Anche noi abbiamo provato a darvi subito qualche informazione in merito in settimana, considerando anche la delicatezza dell’argomento. Ebbene, oggi 9 agosto abbiamo almeno un paio di prove che rendono la notizia al 99,9% una bufala. Una semplice testimonianza, forse, raccolta dalla nota testata a Lampedusa, senza le opportune verifiche del caso prima che l’indiscrezione creasse indignazione nel Paese. Ulteriore focus sul caso Lampedusa dopo il titolo: “I migranti hanno mangiato i miei cani” Ci siamo beccati qualche ... Leggi su bufale

Nel centro di accoglienza di Lampedusa, al collasso, dove l'80% dei nuovi arrivi sono migranti economici tunisini…
'MIGRANTI HANNO MANGIATO I MIEI CANI' ?E ADESSO È IL CAOS A LAMPEDUSA
Senaldi annuncia la prima pagina di Libero su La7: "Migranti hanno mangiato i cani di un agricoltore". E i conduttori reagiscono così

