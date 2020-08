Flick: “Barcellona? Non pensiamo solo a Messi, un avversario qualunque” (Di domenica 9 agosto 2020) Il tecnico del Bayern Monaco, dopo la vittoria di ieri sul Chelsea, ha commentato il passaggio del turno – dove incontrerà il Barcellona – ai microfoni di Sky Sport: “Adesso sono molto contento, volevamo vincere questa gara e riprendere da dove avevamo interrotto. Questo è esattamente quello che hanno fatto i giocatori, adesso ci prepareremo per la sfida con il Barcellona come facciamo con qualsiasi altro avversario. Contro di loro vogliamo mostrare i nostri punti di forza, dovremmo essere concentrati al 100% e mettere in gioco le nostre qualità. Messi? Non ci contreremo solo su di lui, ma su tutti i giocatori.” Foto: twitter Bayern Monaco L'articolo Flick: “Barcellona? Non pensiamo solo a Messi, un ... Leggi su alfredopedulla

