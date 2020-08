"Che senso ha?". Zone rosse, Conte kamikaze: così conferma la sua menzogna. Salvini: "Vergogna, a casa. Fate girare" (Di domenica 9 agosto 2020) "Avevamo predisposto per la zona rossa. Che senso ha introdurre una cintura rossa solo per Alzano e Nembro?". Le parole di Giuseppe Conte colpiscono e affondano lo stesso Giuseppe Conte. A rilanciarle, sui social, è Matteo Salvini, il leader della Lega che picchia duro dopo la desecretazione dei verbali Cts sulle mancate Zone rosse in Valbrembana. Conte, in conferenza stampa, afferma: "Quindi chiarisco, il giorno 3 è il verbale del Cts: ne vengo a conoscenza solo il 5. E a margine del CdM del 5 marzo fermandomi con i ministri facciamo una valutazione su questa richiesta, su questa proposta di adottare una cintura rossa per i due piccoli comuni. Avevamo predisposto, ma avevamo comunque un dubbio: in una situazione ormai compromessa dal punto di vista ... Leggi su liberoquotidiano

la_Biennale : “Ho sempre sfruttato il mio senso dell'umorismo, la mia ironia, la mia passione per osservare e scrivere del mondo… - simonebaldelli : Grazie di cuore. È una vera gioia prendere atto che la battaglia, giorno dopo giorno, resta nobile, ma diventa sem… - lucatelese : Io credo che esista una senso del decoro superiore alla norma della legge. Se sei un libero professionista da 100mi… - vilumb : RT @gaia_r11: scusate in che senso non abbiamo mai fatto un film su questo personaggio incredibile - CarloAl87550029 : @LaJuvehaRonaldo @andagn Come tutte le persone di buon senso. E, con altrettanto buonsenso, senza i tanti giocatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Che senso Siamo chi siamo, ma anche chi raccontiamo di essere Il Sole 24 ORE Berlino, monologo Da Costa: il portoghese fa il vuoto pure in gara-2

Si sta riscrivendo la storia della Formula E. Mai in cinque stagioni e mezza era successo che un pilota facesse tre pole di fila, mai era capitato che uno vincesse tre gare consecutive. Oggi Antonio F ...

Da 0 a 10: lo scandalo in diretta mondiale, i ‘ca**i’ di Gattuso, le vipere in TV e il fallimento di Sarri

(di Arturo Minervini) - Zero a Çakir, turco tutt’altro che napoletano. A Barcellona puoi perdere e magari il Napoli avrebbe perso lo stesso, ma si può assegnare il gol di Lenglet pur avendo l’ausilio ...

Si sta riscrivendo la storia della Formula E. Mai in cinque stagioni e mezza era successo che un pilota facesse tre pole di fila, mai era capitato che uno vincesse tre gare consecutive. Oggi Antonio F ...(di Arturo Minervini) - Zero a Çakir, turco tutt’altro che napoletano. A Barcellona puoi perdere e magari il Napoli avrebbe perso lo stesso, ma si può assegnare il gol di Lenglet pur avendo l’ausilio ...