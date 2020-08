Calciomercato Napoli, il Liverpool si inserisce nella corsa a Tsimikas (Di domenica 9 agosto 2020) Archiviata la stagione con la sconfitta di Barcellona in Champions League, si può iniziare a pensare a come affrontare al meglio la prossima stagione. Questo ovviamente include anche il mercato. Quella di ieri sera al Camp Nou è stata l’ultima partita di José Maria Callejon in azzurro. L’ormai ex numero 7 azzurro torna in Spagna … L'articolo Leggi su dailynews24

DiMarzio : #Napoli, il vice presidente #DeLaurentiis saluta #Callejon - DiMarzio : Nuovo rinforzo per #Gattuso: #Osimhen è ufficialmente un nuovo giocatore del #Napoli - DiMarzio : Tutti i dettagli, le cifre e le contropartite dell'affare che ha portato #Osimhen al #Napoli ??… - BTwoEl : #Napoli e #Gattuso chiudono la stagione a #Barcelona e iniziano a progettare la prossima tra #calciomercato e… - MondoNapoli : Tuttosport - Dopo l'addio di Sarri, la Juve potrebbe non acquistare Milik: le mosse del Napoli -… -