Il fondo per le casalinghe? Lo specchio degli stereotipi italiani (Di sabato 8 agosto 2020) Un fondo «interamente destinato alla promozione della formazione personale delle donne, e in particolare alle casalinghe». La misura del governo, inserita nel decreto Agosto varato ieri, ha l’obiettivo dichiarato di «attivare percorsi volti a favorire l’acquisizione di nuove competenze e l’accesso a opportunità culturali e lavorative». In altre parole, punta a fornire alle donne inattive gli strumenti necessari a trovare un’occupazione. Il problema è che l’iniziativa – che dovrebbe contare su un capitale di 3 milioni di euro – poggia le basi su una falsa premessa: ovvero, che il problema dell’occupazione femminile abbia a che vedere con la mancanza di formazione, anziché con la mancanza di opportunità. Promemoria per il governo: le donne sono ... Leggi su open.online

