Auto, esauriti i 50 mln nuovo ecobonus (Di sabato 8 agosto 2020) ... previsti dal dl Agosto, approvato tuttavia salvo-intese Le risorse saranno quindi nuovamente disponibili con il via libera definitivo al dl e la pubblicazione in Gazzetta Leggi su servizitelevideo.rai

Agenzia_Ansa : #auto Esauriti i 50 milioni dell'#ecobonus #dlrilancio #ANSA - Corriere : Ecobonus auto, esauriti fondi previsti dal decreto Rilancio - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Auto: esauriti i 50 milioni del nuovo ecobonus - Eco Mobilità - - Trentin0 : Auto: già esauriti i 50 milioni del nuovo ecobonus. - TelevideoRai101 : Auto, esauriti i 50 mln nuovo ecobonus -

Ultime Notizie dalla rete : Auto esauriti

Quattroruote

Per il nuovo ecobonus auto erano stati stanziati dal decreto rilancio ben 50 milioni di euro, ma le risorse sono già terminate. Il dato è stato comunicato dal ministero dello Sviluppo economico, secon ...Sono bastati 7 giorni di prenotazioni per esaurire i fondi per il nuovo ecobonus auto stanziati dal Decreto rilancio. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, i 50 milioni destinati alle ...