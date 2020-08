Riscatto laurea agevolato, quanto anticipo permette? (Di venerdì 7 agosto 2020) Con i chiarimenti dell’INPS di inizio 2020, si è estesa la possibilità di Riscatto agevolato della laurea anche a chi colloca i propri periodi di studi precedentemente al 1996. In questo caso, però, è d’obbligo optare per l’opzione contributiva per il calcolo della pensione. Cerchiamo di capire quanto conviene il Riscatto e quanto permette di anticipare. Riscatto laurea agevolato Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno, Sono una docente di scuola secondaria di primo grado. Ho 55 anni. Il mio corso di laurea si colloca tra il 1983-84 e il 1986-87. Ho iniziato a versare i contributi nel novembre 1992. Sono poi entrata in ruolo il ... Leggi su notizieora

zazoomblog : Riscatto laurea agevolato quanto anticipo permette? - #Riscatto #laurea #agevolato #quanto - NotizieOra : Riscatto laurea agevolato, quanto anticipo permette? - nadurnet : @oniizip10 @INPS_it Io pure ancora aspetto riscatto laurea e dovrò pure pagare ?? - ilcontemax24 : Ok, ho pagato all’Inps la prima rata del riscatto degli anni di laurea, ne restano solo altre 119 e potrò andare in… - AntoniaPenna2 : @INPS_it Buongiorno, è possibile pagarli durante il corso di laurea? Visto che il riscatto non è molto economico vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Riscatto laurea Riscatto laurea agevolato, quanto anticipo permette? Notizie Ora Pensione di vecchiaia 2020/2021: requisiti età contributi e domanda

La Pensione di vecchiaia 2020/2021 è una prestazione economica erogata dall’INPS previa presentazione di una apposita domanda da parte del lavoratore dipendente o autonomo. Per avere diritto alla pens ...

Bilancio sociale ENPAM: il welfare al centro anche prima di Covid-19

È stato approvato il Bilancio sociale 2020 della Fondazione Enpam. Il contenuto è disponibile a questo link. Si tratta di un documento che fotografa l’ultimo anno (2019) prima della pandemia. Indica t ...

La Pensione di vecchiaia 2020/2021 è una prestazione economica erogata dall’INPS previa presentazione di una apposita domanda da parte del lavoratore dipendente o autonomo. Per avere diritto alla pens ...È stato approvato il Bilancio sociale 2020 della Fondazione Enpam. Il contenuto è disponibile a questo link. Si tratta di un documento che fotografa l’ultimo anno (2019) prima della pandemia. Indica t ...