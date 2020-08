Fiumicino, una nuova linea per Tragliata e Tragliatella (Di venerdì 7 agosto 2020) “Da lunedì 10 agosto i cittadini di Tragliata e Tragliatella potranno usufruire di una nuova linea di TPL che collega le due località con Palidoro”. Lo dichiara l’assessore al Trasporto pubblico locale Paolo Calicchio. “È la linea 17 che partendo da Palidoro raggiungerà Via delle Pertucce – spiega Calicchio -. Per ora le corse partiranno da Palidoro alle ore 9.00 e alle ore 18.00 e da Tragliatella alle ore 9.30 e alle ore 18.30”. “In attesa dell’entrata in vigore del servizio a chiamata, previsto nel nuovo piano del TPL, e del raddoppio delle corse programmato per settembre – aggiunge l’assessore -, abbiamo scelto di avviare questa linea. Abbiamo voluto così rispondere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

