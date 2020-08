Élite 4: bloccata la produzione per un caso di Coronavirus (Di venerdì 7 agosto 2020) Netflix ha bloccato la produzione di Élite 4 per un caso di positività al Coronavirus sul set, saranno i medici a stabilire quando potranno riprendere le riprese. Netflix ha bloccato la produzione di Elite 4 per un sospetto caso di Coronavirus sul set. I lavori per la quarta stagione della serie spagnola erano cominciati appena lo scorso lunedì ma il risultato dei test effettuati sul set hanno reso necessaria la misura presa. A riferirlo è Formula TV: visto il particolare momento che non soltanto la Spagna ma tutto il mondo sta vivendo ormai da mesi, sul set vengono effettuati periodicamente test per garantire l'assenza di contagi e la totale sicurezza a tutti quanti lavorano quotidianamente alla serie che risulta sempre tra le favorite del pubblico di ... Leggi su movieplayer

