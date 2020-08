Sarri Juventus, Di Gennaro: l’erede perfetto ha soltanto un nome (Di giovedì 6 agosto 2020) Sarri Juventus – Antonio Di Gennaro ha parlato del possibile sostituto del tecnico toscano che, qualora non dovesse vincere la Champions League, potrebbe non essere riconfermato. L’opinionista è intervenuto tramite i microfoni di TMW Radio ed ha parlato delle qualità di Zinedine Zidane. Il francese, ora al Real Madrid, è uno dei principali indiziati per ereditare la panchina bianconera. Juventus: Zidane erede perfetto di Sarri Di Gennaro ha confermato che l’ex trequartista sarebbe il profilo perfetto per gestire uno spogliatoio fitto di campioni. Le parole: Leggi anche: Juventus, Pistocchi: dissidi tra Bonucci, Chiellini e Sarri“Zidane?Assolutamente sì. Gestiva tutti ... Leggi su juvedipendenza

tancredipalmeri : LA JUVENTUS HA CONTATTATO 5 ALLENATORI PER SOSTITUIRE SARRI: 1 ha rifiutato, 4 hanno dato disponibilità. Champions… - pisto_gol : Nel dopo-EuropaLeague, un godibilissimo confronto Adani-Bergomi su Dybala, Sarri, Inter e Juventus. Perché le trasm… - GoalItalia : #JuveLione non cambierà il pensiero di Madama su Sarri ???? [@romeoagresti] - LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: Nel dopo-EuropaLeague, un godibilissimo confronto Adani-Bergomi su Dybala, Sarri, Inter e Juventus. Perché le trasmissioni s… - TheMattDP10 : [ATTENZIONEEEE!!!] | ACCORDO TROVATO??? LA JUVENTUS STA PER PRENDERE... -