Roma, Fonseca non cerca alibi: “abbiamo meritato di perdere, la colpa è mia ma rifarei tutte le scelte” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma esce dall’Europa League, lo fa a testa bassa dopo una sconfitta ampiamente meritata arrivata contro il Siviglia, capace di imporsi 2-0 in Germania. Pool/Getty ImagesL’allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, ammettendo le proprie responsabilità: “sono deluso, ma devo dire che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore rispetto alla nostra, ha giocato meglio e dobbiamo accettare la sua superiorità. E’ stato difficile giocare contro una squadra che ha fatto meglio. Devo dire che in questo momento è facile trovare spiegazioni per questo momento. Devo dire che il principale responsabile sono io, senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà. E la realtà è che il Siviglia è ... Leggi su sportfair

