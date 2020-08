Finisce l'era Pallotta, la Roma passa a Dan Friedkin: operazione da 591 milioni (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma passa a Dan Friedkin. Nella notte il presidente della Roma, James Pallotta, ha sottoscritto l'accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo della società giallorossa al... Leggi su feedpress.me

Solano_56 : James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - clikservernet : La Roma passa al magnate texano Dan Friedkin. Operazione da 591 milioni di euro, finisce l’era Pallotta - Noovyis : (La Roma passa al magnate texano Dan Friedkin. Operazione da 591 milioni di euro, finisce l’era Pallotta) Playhitm… - AntonioAltieri5 : RT @Solano_56: James #Pallotta ha firmato i documenti: la #Roma sara di Dan Friedkin Finisce l’era di #Pallotta @ASRomaPress - Notiziedi_it : C’è la firma, la Roma passa a Friedkin: finisce l’era Pallotta -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce era

Viviana Parisi manca da casa, insieme al figlio Gioele di 4 anni, da lunedì mattina. Non sembra avesse nemici. I parenti: "Era depressa, di più dopo la pandemia" L'ultimo velocissimo contatto con il m ...Una vera e propria rivoluzione. Dall’Olanda - Paese che per primo ha annunciato la parità salariale in Nazionale tra gli uomini e le donne del calcio, da raggiungersi entro il 2023 - arriva una notizi ...