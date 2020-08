Maltempo, Coldiretti: “7 grandinate al giorno in pazzo agosto con clima tropicale caldo anomalo” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’agosto 2020 è segnato fino ad ora da una media di 7 violente grandinate al giorno da nord a sud della Penisola dove si contano anche nubifragi, trombe d’aria e bombe d’acqua a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi. E’ quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo l’Italia, dopo il grande caldo. Dalle Alpi al bacino del Po, dalla dorsale appenninica alle coste – spiega Coldiretti – si sono verificati violenti temporali con pesanti danni a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e ... Leggi su meteoweb.eu

