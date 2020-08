In vacanza con il Bonus: richiederlo è facile. L’agevolazione rivolta ai nuclei famigliari con reddito ISEE non superiore a 40mila euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 93% dei nostri connazionali quest’estate sceglie l’Italia per andare in vacanza. Mare o montagna il must dell’estate è la vacanza italiana, con periodi di riposo che slittano anche a fine estate. Secondo le previsioni i villaggi turistici saranno i più gettonati nei mesi di luglio e agosto, mentre a settembre e ottobre i vacanzieri opteranno per la permanenza in albergo, come confermano le prenotazioni. L’estate 2020, decisamente atipica a causa del post-Covid, si arricchisce del Bonus Vacanze di cui gli italiani possono disporre dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2020. L’agevolazione prevista dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) viene messa in campo dal Governo a sostegno del turismo in Italia dopo l’emergenza Covid-19. Per richiedere ed ... Leggi su leggioggi

Bilbao, cosa vedere con i bambini: i posti più belli

La Spagna è un Paese pieno di bellissime località, perfette per fare splendidi viaggi in famiglia. Una delle città più indicate per una vacanza con i bambini è quella di Bilbao. Si tratta di un posto ...

