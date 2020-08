Giovanna Abate vacanza solitaria | Ex di Uomini e Donne lontano dagli uomini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Giovanna Abate racconta come stanno precedendo le sue vacanze estiva e smentisce finalmente i presunti flirt avuti con diversi uomini nel corso di questi mesi. Quali sono state le sue parole? La ex tronista di uomini e Donne nonostante la fine della sua storia con Sammy Hassan sembra diverti ma soprattutto godersi la sua estate … L'articolo Giovanna Abate vacanza solitaria Ex di uomini e Donne lontano dagli uomini proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Notiziedi_it : Intervista esclusiva a Giovanna Abate: “La storia con Sammy mi ha lasciato l’amaro in bocca” - infoitcultura : Giovanna Abate rompe il silenzio su Sammy: “Non hanno significato nulla” - infoitcultura : Giovanna Abate si confessa: verità su Davide, e su Sammy: “Nulla” - infoitcultura : Intervista esclusiva a Giovanna Abate: “La storia con Sammy mi ha lasciato l’amaro in bocca” - RaffaeleSanto : #GiovannaAbate a ruota libera su #Uominiedonne e #Sammy: «Trono bis? E' stata una doccia fredda ritrovarsi di nuovo… -