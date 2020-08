Intesa Ubi: sindacati bancari, 'crescita no a discapito lavoratori e occupazione' (Di martedì 4 agosto 2020) Milano, 4 ago. (Adnkronos) - La crescita dimensionale di Intesa SanPaolo non deve avvenire a discapito dei lavoratori delle due banche, Intesa e Ubi. A questo baderanno i sindacati bancari, nei prossimi mesi. Lo scrivono in una nota congiunta i segretari generali di Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil e Unisin. "L'acquisizione di Ubi da parte di Intesa Sanpaolo è una operazione che ha come obiettivo dichiarato l'aumento dimensionale del gruppo Intesa per meglio competere sul mercato internazionale. Una operazione che lascia intravedere anche scenari futuri in termini di acquisizioni, accorpamenti e fusioni nel settore del credito", sottolineano. "Pur non entrando nel merito dell'operazione, i sindacati ... Leggi su iltempo

