Camilo, l'artista colombiano di «Tutu» amato da Tik Tok (Di martedì 4 agosto 2020) In un tempo e spazio che scorrono veloci, c'è un metodo discretamente infallibile per comprendere quando qualcosa ha davvero un valore. Chiedersi quando sia stata l'ultima volta che si è fatta una cosa per la prima volta. E rispondere, tra sé: «Ora, con questa cosa qui». Che sia programmare un viaggio imprevisto, sorridere o tornare a innamorarsi, tutto vale. E Camilo, artista colombiano originario di Medellìn, non solo ha avuto la sensibilità per comprenderlo, ma anche per tatuarlo sulla sua storia di cantante. Con il suo album d'esordio che, appunto, si chiama Por Primera Vez, per la prima volta. E che di nuove prime volte ne racconta parecchie, tra amici, passione, sogni, famiglia e quelle good vibes in stile Ghali che sì, sanno d'estate, d'incontri fortuiti e di approdi da ... Leggi su gqitalia

