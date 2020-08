Arisa come Adele, cambia look e i fan non la riconoscono: eccola con i capelli lunghi e biondi (Di martedì 4 agosto 2020) Ma è lei o non è lei? Certo che è lei! Cambio di look radicale per Arisa, che ha deciso di abbandonare il corto taglio sbarazzino sfoggiato negli ultimi tempi per una chioma più lunga e – sopratutto – bionda. È stata lei stessa ad annunciare la novità in un post pubblicato su Instagram: rossetto rosso fiammante e sguardo da vamp, chiede ai suoi followers “come vi sembro?“. Non si sa se questa sarà la “nuova Arisa” o se si tratta solo di una prova momentanea: la cantante ha spiegato infatti di esser stata nel salone milanese di Kumba Extension e di aver fatto alcune prove. D’altra parte era stata lei stessa a rivelare di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato dallo stress per cui una persona si ... Leggi su ilfattoquotidiano

