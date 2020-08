Al via in Trentino le riprese di “Chiara Lubich”, con Cristiana Capotondi (Di martedì 4 agosto 2020) Al via le riprese - quattro settimane in Trentino e una tra Roma e Viterbo - di "Chiara Lubich", tv movie di Giacomo Campiotti ispirato alla fondatrice del Movimento dei Focolari. A interprare questa figura complessa, nell`anno del Centenario della nascita, è Cristiana Capotondi. Un ritratto di una donna libera, appassionata, laica e coraggiosa. Una figura affascinante e rivoluzionaria ma anche un personaggio complesso per la Chiesa dell`epoca che, dopo averla sottoposta al giudizio del Sant`Uffizio, la riconosce definitivamente con Papa Paolo VI.Sceneggiato da Francesco Arlanch, Giacomo Campiotti, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri, il film è una coproduzione Rai Fiction - Casanova Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi. Chiara Lubich ha a ventitré anni e ha un sogno, quello di lavorare per ... Leggi su ilfogliettone

Sono 131 i giovani italiani che si sono formati a Rondine e oggi sono pronti a realizzare i propri progetti per trasformare i conflitti sociali di tutta Italia e restituire quanto acquisito grazie al ...

Quanto alle provenienze geografiche, il 33,6% delle candidate e dei candidati proviene da Regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, ...

