Va in ospedale a trovare la madre e scopre che è morta da giorni (Di lunedì 3 agosto 2020) Sconcertante caso avvenuto a Venaria Reale: una donna va in ospedale a trovare la madre e scopre che è morta da giorni. Un caso assurdo quello che viene da Venaria Reale, nel torinese: una donna è andata a far visita a sua madre, ricoverata nel reparto di lungo degenza, e ha fatto una drammatica scoperta. … L'articolo Va in ospedale a trovare la madre e scopre che è morta da giorni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

