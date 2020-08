Positivo al coronavirus, chiuso stabilimento balneare (Di lunedì 3 agosto 2020) "Si è registrata una persona affetta da Covid-19 nello stabilimento balneare Levante di Fregene. I gestori dello stabilimento hanno disposto l’immediata chiusura dell’impianto, che tra l’altro è stata confermata dagli ispettori della Asl Rm3. Nello stesso tempo la Asl ha predisposto la verifica dei contatti stretti della persona risultata positiva e, dopo una rapida indagine epidemiologica, ci comunicherà direttamente le informazioni da fornire alla cittadinanza". Lo ha comunicato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. La Asl Roma 3 sta predisponendo l'indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. Le persone che saranno chiamate dovranno recarsi al drive in di Casal Bernocchi per eseguire il test sierologico. chiuso lo stabilimento ... Leggi su howtodofor

LegaSalvini : Palermo, immigrato positivo al coronavirus e in quarantena fugge dall'hotel: rischio-contagio - Agenzia_Ansa : Migrante positivo al #Covid19 evade per alcune ore dalla quarantena a #Palermo #ANSA - fanpage : Coronavirus in India, positivo anche il ministro dell’Interno: 55 mila casi nell’ultimo giorno - solonews1011 : RT @amArizona13: Il tampone rivela se sei positivo al covid o al coronavirus?! ?? - infoitinterno : Coronavirus, ancora un bagnino positivo: chiuso stabilimento balneare -