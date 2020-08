Ponte di Genova, commemorare per ricominciare (Di lunedì 3 agosto 2020) “Non è facile essere l’erede di una tragedia”. Renzo Piano, più di ogni altro, coglie l’essenza di questa giornata. Pioveva forte il 14 agosto di due anni fa a Genova quando il Ponte Morandi crollò spezzando la vita di 43 persone e spaccando in due la città. E ha piovuto oggi, come allora, dai nuvoloni neri sopra il torrente Polcevera. Ma ecco che pochi minuti prima dell’inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio, come un presagio di nuovo inizio, un raggio di sole illumina le corsie e la pioggia battente lascia spazio a un arcobaleno che sembra chiudere in un abbraccio il Ponte progettato da Renzo Piano, che come ha saputo ricordare è nato da una tragedia. E per usare ancora le parole dell’architetto genovese, che ha donato ... Leggi su huffingtonpost

