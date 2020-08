Perseguita il suo ex e lo iscrive a un sito di incontri: donna-stalker ai domiciliari (Di lunedì 3 agosto 2020) Lei lo lascia, lui minaccia di ucciderla e di diffondere foto intime 11 July 2020 Aveva già a carico un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex, ora, una cittadina romena di 56 anni ... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : Perseguita il suo ex e lo iscrive a un sito di incontri: donna-stalker ai domiciliari - RadioItaliaIRIB : Proteste contro Netanyahu: suo figlio perseguita i manifestanti - VincenzoMaro : @samangdeb Non sono d'accordo Il Napoli ha giustamente fatto le prove generali x il Barcellona schierando la squadr… - mostro15119736 : RT @manginobrioches: @antonio_bordin @charliecarla Ma quali 'pieni poteri', dove, a chi? E la magistratura fa il suo dovere e persegue chi… - macfaddish : RT @manginobrioches: @antonio_bordin @charliecarla Ma quali 'pieni poteri', dove, a chi? E la magistratura fa il suo dovere e persegue chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perseguita suo

BolognaToday

Hevrin Khalaf era la giovane segretaria del Partito del Futuro siriano, attivista per i diritti delle donne e in prima linea per il riconoscimento dell’identità del popolo curdo, uccisa un anno fa da ...Il grande Martin Sheen compie 80 anni e vi segnaliamo in streaming sei dei suoi lavori che rappresentano alcuni principi della sua vita e della sua carriera. Indice Martin Sheen, la politica e l'Ameri ...