Negli Usa la pandemia entra in una "nuova fase". Contagi in aumento anche nelle zone rurali (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli Stati Uniti sono ormai a 4,667 milioni di casi Covid confermati e a 154.860 decessi, secondo i calcoli della Johns Hopkins University. L'aumento viaggia a un ritmo ormai superiore ai 60 mila Contagi al giorno (domenica 51.343 Contagi in più rispetto a sabato ma nei giorni festivi dal conteggio mancano spesso dati non inviati).Domenica Deborah Birx, il medico che guida la task force di risposta al coronavirus della Casa Bianca, ha detto chiaramente che gli Stati Uniti sono entrati in una "nuova fase": l'epidemia è in aumento sia nelle aree rurali che in quelle urbane, e tocca ormai zone isolate che contavano proprio su questo per proteggersi. "Quello che stiamo vedendo oggi ...

