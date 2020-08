Inter, Conte sempre più lontano: c’è Allegri sullo sfondo (Di lunedì 3 agosto 2020) Conte è sempre più lontano dall’Inter, la frattura è difficilmente sanabile. La dimostrazione lampante è lo sfogo post-Atalanta. Un attacco diretto alla dirigenza, senza nemmeno un tentativo di dissimulare un malContento che monta da settimane. La mancata protezione e la superficiale gestione di questioni extra campo hanno spinto l’allenatore a scagliarsi contro Marotta e la dirigenza. “Oggi ho visto qualcuno salire sul carro, ma le palate di m… le abbiamo prese io e i calciatori. E ci tengo a chiarire che non parlo di mercato. L’altro giorno mi è stata mandata un’Intervista di Spalletti del 2017 che denunciava cose gravissime. Siamo nel 2020 e ancora le cose stanno così. Il gap con la Juve si riduce ... Leggi su italiasera

