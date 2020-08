Cionek saluta la Spal: “Grazie a tutti. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi, ma purtroppo fa parte del gioco” (Di lunedì 3 agosto 2020) Termina l’esperienza di Thiago Rangel Cionek con la Spal. Il difensore polacco si è congedato dalla società di Ferrara con un post su Instagram: Il difensore classe 1984 non rinnoverà il contratto con gli estensi:“Vorrei ringraziare coloro che hanno partecipato e quelli che hanno contribuito a rendermi possibile di fare il lavoro che amo, con questa maglia, per 2 anni e mezzo e 78 presenze. In questo periodo, insieme alla tifoseria e alla città, abbiamo vissuto tantissimi bei momenti. Quest’anno per una serie di motivi, purtroppo non abbiamo raggiunto gli obiettivi come negli anni precedenti, ma questo comunque fa parte del gioco. Il successo non è mai definitivo, il fallimento ... Leggi su alfredopedulla

