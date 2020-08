Chievo-Empoli, probabili formazioni turno preliminare playoff Serie B 2019/2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Le probabili formazioni di Chievo-Empoli, match valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B 2019/2020. Al Bentegodi martedì 4 agosto alle ore 21 va in scena questa sfida che mette di fronte i veneti e i toscani, entrambe a rischio per tutto l’anno di non centrare l’obiettivo minimo dopo la retrocessione dello scorso anno. Solo una potrà proseguire nella propria corsa al ritorno in A, ecco di seguito le possibili scelte dei due tecnici. Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Garritano; Ceter, Djordjevic, Vignato. Empoli (4-3-3): Brignoli; Gazzola, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli; Ricci, Henderson, Bandinelli; ... Leggi su sportface

BitacoraPma : #SerieA • Descienden a #SerieB: Lecce, SPAL, Brescia • Ascienden a #SerieA: Benevento Calcio, FC Crotone. El te… - martingustav : En Serie B, ascenderán a la Serie A para temporada 2020/21: Benevento y Crotone. Resta definir la tercera plaza de… - cassapronostici : Pronostico Chievo Verona – Empoli: per continuare la caccia alla Serie A - Fantacalciok : Chievo – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -