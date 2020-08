Ai domiciliari, sfrutta il 'permesso premio' per andare a rubare in chiesa: ladro arrestato (Di lunedì 3 agosto 2020) Il ladro in azione Ha sfruttato, a modo suo, il permesso delle autorità. Ma non sapeva che a tenerlo d'occhio c'era una telecamera, che alla fine lo ha incastrato. Un uomo di 44 anni, un cittadino ... Leggi su milanotoday

Beneduce: "700 milioni per la Sanità, distribuzione equa e per medicina territoriale"

NAPOLI – “Come annunciato dal Ministro Speranza, ad inizio agosto grazie al nuovo piano straordinario del Governo, ci saranno per il Sistema sanitario nazionale, 700 milioni di euro. Una cifra importa ...

Fioravanti (Intesa Sp Insurance): "Pandemia ha alzato soglia attenzione per cura salute"

(Teleborsa) - "La pandemia ha lasciato un segno tangibile nella sensibilità degli italiani, alzando la soglia di attenzione per la cura della propria salute e di quella dei propri cari". Lo ha detto, ...

