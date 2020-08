San Bartolomeo in Galdo, da stasera interruzione idrica notturna (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Gesesa. Comunichiamo, che a causa di una evidente riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico, da un eccessivo assorbimento in distribuzione, saremo costretti, ad effettuare la chiusura notturna, in tutto il territorio comunale, dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, a partire da oggi 1 Agosto 2020 fino a data da definirsi. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dall’attività di gestione e ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.Per tutti gli aggiornamenti vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook e il nostro sito web ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : San Bartolomeo in Galdo da stasera interruzione idrica notturna - #Bartolomeo #Galdo #stasera - ilnazionaleit : La Lega inizia da San Bartolomeo al Mare la campagna elettorale. Pieno sostegno a Toti. Il vice segretario Giorgett… - ceciliamarsano : RT @LegaSalvini: Presenti in piazza a San Bartolomeo a Mare (Imperia). Non ci arrendiamo all'invasione! OGGI E DOMANI la Lega non si ferma.… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: Presenti in piazza a San Bartolomeo a Mare (Imperia). Non ci arrendiamo all'invasione! OGGI E DOMANI la Lega non si ferma.… -

Ultime Notizie dalla rete : San Bartolomeo San Bartolomeo in Galdo, torna la banda del bancomat: Atm danneggiato NTR24 14° Rally di Alba, intervista al campione del mondo Ott Tänak (VIDEO)

L’attesa competizione al via oggi da Cherasco col preliminare dello “shakedown”. Le impressioni del campione estone e del team principal di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo Parte ufficialmente oggi, s ...

Funerali di Carlotta Martellini, grande commozione. Il messaggio di Andrea Bocelli ai genitori

A celebrare le esequie don Alessandro Passerini, in quella chiesa dove Carlotta ha fatto la prima comunione. A Solomeo la giovanissima studentessa aveva vissuto per molto tempo insieme ai suoi genitor ...

L’attesa competizione al via oggi da Cherasco col preliminare dello “shakedown”. Le impressioni del campione estone e del team principal di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo Parte ufficialmente oggi, s ...A celebrare le esequie don Alessandro Passerini, in quella chiesa dove Carlotta ha fatto la prima comunione. A Solomeo la giovanissima studentessa aveva vissuto per molto tempo insieme ai suoi genitor ...