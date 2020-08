Moschiano, primi risultati per lo screening voluto dal sindaco (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMoschiano (Av) – primi risultato dello screening voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Rosario Addeo. Uno screening voluto dopo il caso di positività di Covid-19 registrato nei giorni scorsi a Moschiano. I primi 70 tamponi hanno dato esito negativo. Al momento si attendono i risultati dei restanti 60 (un totale di 130). La fascia tricolore ha chiesto ulteriori tamponi, oltre ai familiari del caso positivo, per aver maggior tranquillità per la comunità di Moschiano ma anche per i comuni limitrofi. Covid-19, registrato un nuovo caso positivo in Irpinia L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Obbligo, con decorrenza immediata e fino al 31 agosto, dell'utilizzo della mascherina all'aperto. A disporlo, con un'ordinanza, il sindaco di Baronissi (Salerno), Gianfranco Valiante. (TUTTI GLI AGGIO ...

Anzi, due. E non una coppia qualsiasi: Eugenio Moschiano e Alessandro Gobbini hanno decenni di esperienza sulle spalle. O meglio, ai fornelli. Sabato primo agosto a Viterbo alza ufficialmente le ...

