Impossibilità di accesso agli atti, la minoranza del comune di Pietrelcina scrive al Prefetto (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiPietrelcina (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri di minoranza del comune di Pietrelcina. "Gentile Signor Prefetto, I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza del comune di Pietrelcina, Antonio Iadanza, Carmine Forgione, Alessio Ermenegildo Scocca, eletti in seno alla lista civica "Rinascita", con la presente espongono quanto segue: inoltriamo la presente per segnalarLe che, nonostante i nostri sforzi quotidiani volti all'esercizio del nostro ruolo e della nostra funzione, presso il comune di Pietrelcina risulta impossibile ottenere qualsivoglia atto amministrativo in tempistiche utili a metterci in condizione di svolgere la ...

