Dani Alves sotto accusa col suo San Paolo, ma lui rilancia: “Voglio vincere il Mondiale in Qatar” (Di sabato 1 agosto 2020) Accolto come un eroe al San Paolo, Dani Alves nelle ultime settimane non sta certo vivendo un ottimo momento. Complici i mancati risultati della squadra, non ultima la sconfitta rimediata ad opera del Mirassol, i tifosi brasiliani del club sono andati su tutte le furie provocando diversi disordini per squadra e giocatori. Dal canto suo, l'ex giocatore anche di Barcellona e Juventus ha risposto mettendoci la faccia. Prima un messaggio su Intagram, poi, una breve dichiarazione riportata dal Mundo Deportivo tipica del genio brasiliano.Dani Alves: "Voglio il Mondiale in Qatar"caption id="attachment 850543" align="alignnone" width="507" Dani Alves (Getty images)/captionCome scrive il quotidiano spagnolo, Dani Alves ha ... Leggi su itasportpress

