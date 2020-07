Ranieri: “Vogliamo concludere bene. Il campionato di quest’anno è stato stranissimo” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico della Sampdoria, Ranieri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia. Ecco le sue parole: “Vogliamo concludere bene. Non sarà una partita facile perché il Brescia sta giocando bene e sta lottando in ogni partita. Noi però vogliamo finire bene, con i tre punti, rispettando il Brescia ma cercando di vincere la partita. Dopo la salvezza è vero che abbiamo raccolto tre sconfitte però è anche vero che abbiamo lottato su ogni pallone. Nell’ultima in casa si è visto che finchè abbiamo avuto forza, abbiamo pressato e abbiamo avuto la palla dell’1-1. Naturalmente quando tu recuperi in due giorni e gli altri cinque le difficoltà ci sono e la qualità esce fuori alla fin fine. Io sono ... Leggi su alfredopedulla

