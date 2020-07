Giappone, disoccupazione cala a sorpresa a giugno (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Torna a scendere la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di giugno il tasso dei senza lavoro è calato al 2,8% dal 2,9% precedente e contro il 3,1% atteso. Il numero di disoccupati è cresciuto di 330 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 1,95 milioni. Gli occupati sono pari a 66,70 milioni, in calo di 770 mila unità rispetto all’anno precedente. Leggi su quifinanza

