Campania, è ufficiale: arriva l’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca (Di venerdì 31 luglio 2020) Campania. Nuova ordinanza del presidente Vincenzo De Luca. Con l’ordinanza n.64, firmata dal presidente Vincenzo De Luca e in corso di pubblicazione oggi, si confermano, fino al 9 agosto 2020, salvo ulteriore proroga o modifica in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica, le disposizioni dell’Ordinanza precedente in materia di uso delle mascherine di protezione e delle sanzioni per l’eventuale inosservanza … L'articolo Campania, è ufficiale: arriva l’ordinanza del presidente Vincenzo De Luca Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

