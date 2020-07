Parco degli Acquedotti, rimossi i motoveicoli abbandonati (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – Nell’ambito delle consuete attivita’ di controllo per il ripristino del decoro urbano, ieri pomeriggio sono stati rimossi alcuni motoveicoli abbandonati all’interno del Parco degli Acquedotti, tra i quali anche una carcassa di un mezzo date alle fiamme si cui sono stati avviati ulteriori accertamenti. Attivato l’iter di legge previsto per la rimozione, ieri gli agenti del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) e del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale hanno potuto dare avvio al prelievo dei mezzi dall’area, di difficile accesso, e al successivo trasferimento in una depositeria autorizzata. L’intervento e’ avvenuto in collaborazione con un’organizzazione di volontari impegnata nella lotta al degrado. Leggi su romadailynews

Nell'ambito delle consuete attività di controllo per il ripristino del decoro urbano, ieri pomeriggi ...

