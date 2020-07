Mascherine, Bordoni: non è la Lega ad avere posizione negazionista (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Chi accusa Salvini di negazionismo dovrebbe decidere se fare il governatore del Lazio o il segretario del Pd. Nel Lazio pesa come un macigno lo scandalo dei milioni di euro anticipati per Mascherine fantasma mai ricevute e la questione e’ tutt’altro che risolta. Non ci dimentichiamo che mentre Salvini e la Lega al tempo delle zone rosse di Vo’ Euganeo e Codogno esortavano tutti alla massima attenzione c’era chi contro il ‘razzismo da Covid’ organizzava a Milano aperitivi solidali.” “Sappiamo poi com’e’ andata a finire.. Indossare una mascherina non e’ un fattore di moda, come ha sarcasticamente suggerito il presidente Zingaretti, ma una precauzione sanitaria da adottare in situazioni circostanziate in un momento in cui il Paese sta uscendo da un’emergenza in cui ... Leggi su romadailynews

OSIMO - Scene mai viste a Osimo. Con la piazza centrale stracolma di ragazzi a ballare, la musica dei dj suonata dal teatro e dagli uffici del Municipio sopra le logge, riaccendendo il centro storico ...

