Romina Power, le parole in occasione delle nozze d’oro con Al Bano (Di martedì 28 luglio 2020) Romina Power e Al Bano Carrisi hanno appena festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio. La coppia musicale più amata d’Italia ha tagliato il traguardo delle nozze d’oro che in molti ambiscono ma che in tanti, purtroppo, non riescono a raggiungere. Nonostante si siano separati da molti anni, i due sono sempre molto uniti. Era il 26 luglio 1970 quando Al Bano e Romina Power si univano in matrimonio. Una storia d’amore che aveva fatto sognare migliaia di persone trovava il suo coronamento nel fatidico “Sì”. Che poi, le cose non sono andate come avrebbero dovuto lo sappiamo bene. Nel 1999 il sogno si è infranto. In occasione dei 50 anni dalle nozze, ... Leggi su kontrokultura

